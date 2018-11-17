الطاقة الدولية: سوق النفط تواجه فائضًا في المعروض 2019

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أكدت وكالة الطاقة الدولية أن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب على مدى 2019، في الوقت الذي ستطغي فيه زيادة كبيرة في الإنتاج على نمو الاستهلاك الذي يواجه خطرا من تباطؤ الاقتصاد.

وفي تقريرها الشهري لسوق النفط، أبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2018 و2019 دون تغيير عن الشهر الماضي عند 1.3 مليون برميل يوميًّا و1.4 مليون برميل يوميًّا على الترتيب، لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المحرك الرئيسي لزيادة الاستهلاك العالمي للنفط.

وبالنسبة للنصف الأول من 2019، وبناء على توقعاتها للإنتاج من خارج منظمة أوبك والطلب العالمي، وبافتراض استقرار إمدادات المنظمة، قالت الوكالة إن المخزون سيزداد ضمنيًّا بواقع مليوني برميل يوميًّا.




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