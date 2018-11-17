» روحاني: أمريكا اختارت الطريق الخاطئ.. وستُهزم

17 نوفمبر 2018 - 06:02 م



نقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قوله إن الولايات المتحدة اختارت الطريق الخاطئ بإعادة فرض العقوبات على بلاده، وإنها سوف تُهزم.



وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في الخامس من نوفمبرالجاري ، مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار الجمهورية الإسلامية على كبح برامجها النووية، والكف عن دعم قوى بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.



وقال روحاني: "بالتأكيد سيُهزم الأمريكيون في هذا المسار؛ فالطريق الذي اختاروه خاطئ وغير صحيح".



وأكد روحاني"ظنوا أن بإمكانهم وقف النفط الإيراني تمامًا، لكنهم أدركوا في الأيام الأخيرة أن هذا ليس عمليًّا أو ممكنًا بسبب قضاياهم الداخلية وبسبب سعر النفط".



وتابع: "أدرك الأمريكيون تمامًا أننا سنبيع نفطنا؛ فنحن لدينا وسائل وسبل كثيرة لبيع النفط، بحيث لا تكون عقوباتهم فعالة".





