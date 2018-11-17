"تويتر" تدرس إتاحة تعديل التغريدات

أعلن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، دراسة إضافة زر "تعديل" للسماح للمستخدمين بتصحيح الأخطاء التي قد تظهر نتيجة السرعة في الكتابة أو التسرع في كتابة بعض التغريدات، مشيرا إلى أن هذه الميزة تعد مطلبًا دائمًا من مستخدمي تويتر يطالبون بها منذ سنوات.
وأكد "دورسي"، خلال حوار أجراه في إحدي الفعاليات فى المعهد الهندي للتكنولوجيا بالعاصمة نيودلهى ، أن موقع "تويتر" يتخذ الآن بشكل جدي اقتراح المستخدمين وسيسمح قريبًا بتصحيح تغريدة بسرعة بسبب خطأ إملائي، أو التغريد على عنوان URL خاطئ .
ووفقا لما نشره موقع The Next Web الهندى، أكد دورسي أن هناك بعض التغريدات لن تكون قابلة للتعديل، لأنه يعتقد أن المستخدمين قد يسيئون استخدام هذه الميزة لتغيير أقوالهم وتضليل المستخدمين، حيث قال "لقد درسنا ذلك لفترة من الوقت، وعلينا أن نفعله بالطريقة الصحيحة، لا يمكننا التسرع في ذلك، لا يمكننا صنع شيء يشتت الانتباه أو يسمح بحذف شيء ما من أرشيف بعض المواقع أو الصفحات الشخصية".