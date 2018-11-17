"تويتر" تدرس إتاحة تعديل التغريدات

ووفقا لما نشره موقع The Next Web الهندى، أكد دورسي أن هناك بعض التغريدات لن تكون قابلة للتعديل، لأنه يعتقد أن المستخدمين قد

يسيئون استخدام هذه الميزة لتغيير أقوالهم وتضليل المستخدمين، حيث قال "لقد درسنا ذلك لفترة من الوقت، وعلينا أن نفعله بالطريقة الصحيحة، لا يمكننا التسرع في ذلك، لا يمكننا صنع شيء يشتت الانتباه أو يسمح بحذف شيء ما من أرشيف بعض المواقع أو الصفحات الشخصية".