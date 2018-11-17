  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
ترامب

أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

السيسي يتقدم جنازة ساطع النعماني

«السيسي» يتقدم جنازة ساطع النعماني

النقاب

النقاب في مصر «الترخيص أولاً».. هذا هو السبب

ميركل

ميركل: أخطأت وأعترف بذلك

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

نتنياهو

اعتراف إسرائيلي: "حماس" أسقطت نتنياهو

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

ترامب

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

محور صفط

بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»

ترامب وخاشقجي

«ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية

"تويتر" تدرس إتاحة تعديل التغريدات

الصفحة الأخيرة

تويتر
تويتر

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

علاء مبارك يثير الجدل بالكشف عن «أكذوبة القرن»

#

ماذا قالت "الخطيب" بعد تغريدة "العقاد" المثيرة للجدل؟

#

«رشدي» يحرج عمرو واكد: الفن شيء والخلاعة شيء آخر

#

هذا ما طلبته حلا شيحة من جمهورها في العيد

أعلن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، دراسة إضافة زر "تعديل" للسماح للمستخدمين بتصحيح الأخطاء التي قد تظهر نتيجة السرعة في الكتابة أو التسرع في كتابة بعض التغريدات، مشيرا إلى أن هذه الميزة تعد مطلبًا دائمًا من مستخدمي تويتر يطالبون بها منذ سنوات.

وأكد "دورسي"، خلال حوار أجراه في إحدي الفعاليات فى المعهد الهندي للتكنولوجيا بالعاصمة نيودلهى ، أن موقع "تويتر" يتخذ الآن بشكل جدي اقتراح المستخدمين وسيسمح  قريبًا بتصحيح تغريدة بسرعة بسبب خطأ إملائي، أو التغريد على عنوان URL خاطئ .

 ووفقا لما نشره موقع The Next Web الهندى، أكد دورسي أن هناك بعض التغريدات لن تكون قابلة للتعديل، لأنه يعتقد أن المستخدمين قد  يسيئون استخدام هذه الميزة لتغيير أقوالهم وتضليل المستخدمين، حيث قال "لقد درسنا ذلك لفترة من الوقت، وعلينا أن نفعله بالطريقة الصحيحة، لا يمكننا التسرع في ذلك، لا يمكننا صنع شيء يشتت الانتباه أو يسمح بحذف شيء ما من أرشيف بعض المواقع أو الصفحات الشخصية".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عامًا
» روحاني: أمريكا اختارت الطريق الخاطئ.. وستُهزم
» «صلاح» يتعرض لموقف صادم بمسقط رأسه
» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية
» المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا 2019
» ضبط ألفي قطعة سلاح و24 كيلو هيروين
» بالفيديو.. ليبيا تدك شباك سيشيل بـ8 أهداف
» تجديد حبس 11 متهمًا بتهمة تمويل الإرهاب 45 يومًا
» «ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية
» بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"
» تأجيل طعن أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»