وديًا.. الزمالك يهزم أهلي بني غازي بثنائية

17 نوفمبر 2018 - 06:10 م

حقق الزمالك فوزًا وديًا على نظيره أهلي بني غازي الليبي، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لمباراة الداخلية الخميس المقبل بالجولة الـ15 لمسابقة الدوري العام.

سجل أهداف الزمالك كلا من أيمن حفنى فى الدقيقة الـ26، ومحمد عبد الغنى في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول للقاء.

وقام الجهاز الفني لفريق الزمالك، بالدفع باللاعبين البدلاء للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، للمباريات المقبلة للفارس الأبيض ببطولة الدوري العام.