  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:26 م
بحث متقدم
ترامب

أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

السيسي يتقدم جنازة ساطع النعماني

«السيسي» يتقدم جنازة ساطع النعماني

النقاب

النقاب في مصر «الترخيص أولاً».. هذا هو السبب

ميركل

ميركل: أخطأت وأعترف بذلك

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

نتنياهو

اعتراف إسرائيلي: "حماس" أسقطت نتنياهو

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

ترامب

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

محور صفط

بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»

ترامب وخاشقجي

«ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية

وديًا.. الزمالك يهزم أهلي بني غازي بثنائية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يلتقي أهلى بني غازى وديًا

#

شرط «عبد الشافي» للانتقال إلى الزمالك

#

«الشرطة» يعتذر عن خوض مباراة الزمالك

#

وديًا.. مصر المقاصة يهزم أهلي طرابلس

المصريون

الزمالك

اهلى بنى غازى

حقق الزمالك فوزًا وديًا على نظيره أهلي بني غازي الليبي، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لمباراة الداخلية الخميس المقبل بالجولة الـ15 لمسابقة الدوري العام.

سجل أهداف الزمالك كلا من أيمن حفنى فى الدقيقة الـ26، ومحمد عبد الغنى في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول للقاء.

وقام الجهاز الفني لفريق الزمالك، بالدفع باللاعبين البدلاء للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، للمباريات المقبلة للفارس الأبيض ببطولة الدوري العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عامًا
» روحاني: أمريكا اختارت الطريق الخاطئ.. وستُهزم
» «صلاح» يتعرض لموقف صادم بمسقط رأسه
» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية
» المغرب يتأهل إلى أمم أفريقيا 2019
» ضبط ألفي قطعة سلاح و24 كيلو هيروين
» بالفيديو.. ليبيا تدك شباك سيشيل بـ8 أهداف
» تجديد حبس 11 متهمًا بتهمة تمويل الإرهاب 45 يومًا
» «ترامب» يبحث قضية خاشقجي مع المخابرات الأمريكية
» بعد واقعة القاهرة.. الاتهامات تلاحق "ميلانيا"
» تأجيل طعن أبو الفتوح ونجله وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهاب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»