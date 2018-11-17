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الدسوقي: 10296 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة بدر

الحياة السياسية

وحدات مدينة بدر
بدر

عصام الشربيني

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صرح المهندس عادل الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 16608 وحدات سكنية (692 عمارة) بالإسكان الاجتماعى، بمدينة بدر، بتكلفة 2.079 مليار جنيه، وجارٍ التسليم للمستحقين، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ 30456 وحدة أخرى (1269 عمارة)، بتكلفة 4.416 مليار جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة (351 عمارة) بمنطقة الامتداد الشرقى، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.

وقال الدسوقي : يضم مشروع "سكن مصر" بالمدينة، 10296 وحدة (429 عمارة)، بتكلفة 3.651 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 53 عمارة، وبلغت نسب التنفيذ فى بعض المواقع 70 %، وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ التسليم للسكان، وجارٍ تنفيذ 1128 وحدة سكنية (47 عمارة)، بالمرحلة الثانية بالمشروع.

وأضاف الدسوقى يجرى تنفيذ 59 مشروعاً خدمياً بالمدينة، وتشمل (حضانات – وحدات صحية – مدارس تعليم أساسى – أسواق تجارية وسويقات – ساحات رياضية – كافتيريا وملعب ثلاثى – مخابز – مراكز طبية)، موضحاً أنه جارٍ طرح تنفيذ (مدرستين للتعليم الأساسي – ملعب – مركز شباب متكامل – حضانة – وحدة صحية – مخبز – سوق تجارية كبيرة – مركز طبى).



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