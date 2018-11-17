القبض على عاطل ونجل عمه قتلا شابًا في التبين

17 نوفمبر 2018 - 06:13 م

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على عاطل، ونجل عمه لاتهماهما بقتل شاب ودفنه بمنطقة التبين بالقاهرة.

كان قسم شرطة التبين تلقى بلاغًا باختفاء عاطل يدعى "م. ع"، وبإجراء التحريات، والفحص تبين أن المجني عليه كان له علاقة عاطفية بشقيقة المتهم الأول.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول استعان بنجل عمه للانتقام من الشاب فاستدرجاه إلى منزل الأول، وقتلاه وقطعاه لأكثر من جزء ودفناه بقطعة أرض فضاء بالمنطقة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الجريمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



