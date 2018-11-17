كن غنياً ناجحاً طموحاً.....تثير جنون العالم

للفيلسوف "كانت" عبارة تصف التاريخ بأنه محاك بحماقات وشرور بشرية، وليس سجلاً للحكمة الإنسانية. لذا فإن ما يقوله البعض عن التاريخ قد يجانبه الصواب سواء قيل عن خطأ في قراءته أوفي فهمه، لكن الغالبية منهم تصرح به تعمداً وذلك تحقيقاً لغايات أو أهداف أو توصيلاً لرسالة ما تخدم جهات معينة أو قد يكون لحاجة في نفس يعقوب.
ما صرح به أمس الدكتور مصطفي الفقي في برنامج "يحدث في مصر" علي فضائية "إم بي سي مصر" عن أن الرئيس عبد الناصر أثار جنون العالم لأنه إنحاز للفقراء ومات فقيراً، يُعتبر بمثابة رسالة سلبية ويثبط الهمم ويحبط الطموح وخاصة للشباب المقبل علي الحياة وفي ظل التحديات العالمية التي تواجهه والصراعات علي تحقيق الأحلام في جميع البلدان، هذا الكلام يجعل الناس تركن للتواكل والكسل وإنتظار المساعدات وإستمراء التسول. ولا أدري لماذا في تلك الأيام بالذات يطل علينا الكثير وخاصة من خلال الفضائيات سواء مسئولين أو إعلاميين أو شيوخ ليقولوا كلاماً أو نصائح أو حكم أو أقوال من الدين لجعل الناس يتعايشون مع الفقر والرضا بالمقسوم وغيره من الكلام الذي قد يكون فيه بعض الحق لكنه وضع أو قيل في سياق مغلوط، وذلك تدليساً أو تبريراً وتسويغاً لفشل الحكومة في تحسين أوضاع الناس المعيشية، أو عجزها عن مواجهة موجات الغلاء التي تطحن المواطنين وكذلك عدم قدرتها في معرفة المحتكرين ومحاسبتهم.
أكبر الظن أن ما يثير جنون العالم هم أغنياء العالم وليسوا فقراءها، وخاصة أولئك الناجحون العصاميون منهم، من أمثال بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت ومارك زوكربرج مؤسس الفيسبوك ومؤسسي موقع التسوق الإلكتروني "أمازون" وكذلك الرجل الصيني مؤسس موقع التسوق الإلكتروني الشهير "علي بابا"، وغيره الكثير الذين إجتهدوا وثابروا حتي تحققت أحلامهم ومن بعض تلك الأحلام والنجاحات حققوا ثروات كبيرة وأسعدوا العالم بل غيروه بثورة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
حقاً إنحاز الرئيس عبد الناصر رحمه الله للطبقة الفقيرة ولكنه بالتاكيد لم يكن بالفقر الذي وصفه به الدكتور مصطفي الفقي، بدليل المستوي المعيشي الحالي والمعروف عليه أبناءه في حياة كريمة بها من الغني والرفاهية الكثير زادهم الله من فضله، لكن وكما قيل من مصادر عديدة أن الرئيس الذي مات فقيراً حقاً هو الرئيس محمد نجيب، رحمه الله والذي عاش في ظروف مادية ونفسية قاسية وصعبة هو وأبناءه-يقال أن إبنه كان يعمل علي تاكسي-، وأكبر الظن أنه لولا الرئيس مبارك الذي أنقذه من تلك الظروف كي يموت وهو ظروف أفضل بعض الشيء.