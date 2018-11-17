كن غنياً ناجحاً طموحاً.....تثير جنون العالم

للفيلسوف "كانت" عبارة تصف التاريخ بأنه محاك بحماقات وشرور بشرية، وليس سجلاً للحكمة الإنسانية. لذا فإن ما يقوله البعض عن التاريخ قد يجانبه الصواب سواء قيل عن خطأ في قراءته أوفي فهمه، لكن الغالبية منهم تصرح به تعمداً وذلك تحقيقاً لغايات أو أهداف أو توصيلاً لرسالة ما تخدم جهات معينة أو قد يكون لحاجة في نفس يعقوب.



ما صرح به أمس الدكتور مصطفي الفقي في برنامج "يحدث في مصر" علي فضائية "إم بي سي مصر" عن أن الرئيس عبد الناصر أثار جنون العالم لأنه إنحاز للفقراء ومات فقيراً، يُعتبر بمثابة رسالة سلبية ويثبط الهمم ويحبط الطموح وخاصة للشباب المقبل علي الحياة وفي ظل التحديات العالمية التي تواجهه والصراعات علي تحقيق الأحلام في جميع البلدان، هذا الكلام يجعل الناس تركن للتواكل والكسل وإنتظار المساعدات وإستمراء التسول. ولا أدري لماذا في تلك الأيام بالذات يطل علينا الكثير وخاصة من خلال الفضائيات سواء مسئولين أو إعلاميين أو شيوخ ليقولوا كلاماً أو نصائح أو حكم أو أقوال من الدين لجعل الناس يتعايشون مع الفقر والرضا بالمقسوم وغيره من الكلام الذي قد يكون فيه بعض الحق لكنه وضع أو قيل في سياق مغلوط، وذلك تدليساً أو تبريراً وتسويغاً لفشل الحكومة في تحسين أوضاع الناس المعيشية، أو عجزها عن مواجهة موجات الغلاء التي تطحن المواطنين وكذلك عدم قدرتها في معرفة المحتكرين ومحاسبتهم.

