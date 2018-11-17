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23 ديسمبر بدء تسليم أراضي منطقة "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم يوم 23/12/2018، وحتى يوم 4/3/2019، تسليم قطع الأراضى السكنية للمصريين بالخارج، وقطع الأراضى الأكثر تميزاً، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، لبعض المجاورات بالأحياء (الرابع – الخامس – السادس) وقطع الأراضى الأكثر تميزاً رقم (1 – 2) بمنطقة طريق السويس، موضحاً أنه على الحاجزين إحضار أصل إخطار التخصيص، وبطاقة الرقم القومى، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال النجار: سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى السادس بالمنطقة (B - C) من يوم 23/12/2018 : يوم 6/1/2019، وقطع الأراضى بالحى الرابع بالمنطقة (K) من يوم 6/1/2019 : يوم 15/1/2019، والمنطقة (J) من يوم 16/1/2019 : يوم 27/1/2019، والمنطقة (I) من يوم 28/1/2019 : 6/2/2019.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً (1 – 2)، بمنطقة جنوب طريق السويس، بالمنطقة (C) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (D) من يوم 3/2/2019 : يوم 17/2/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الخامس بالمنطقة (B - D) من يوم 23/12/2018 : يوم 31/12/2018، والمنطقة (C - M) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (O - N) من يوم 17/2/2019 : 28/2/2019، وتم تخصيص يومى 3/3/2019، و4/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام.



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