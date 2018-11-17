  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:05 م
بحث متقدم
البرلمان

«مد العمل فوق سن الستين» يهدر المليارات على الدولة

صفاء الهاشم

الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها

ترامب

أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

السيسي يتقدم جنازة ساطع النعماني

«السيسي» يتقدم جنازة ساطع النعماني

النقاب

النقاب في مصر «برخصة» لهذا السبب

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

نتنياهو

اعتراف إسرائيلي: "حماس" أسقطت نتنياهو

ترامب

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

محور صفط

بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»

الزمالك يُعلن جاهزية بهاء مجدي لمواجهة الداخلية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اختبار طبى لظهير أيسر الزمالك

#

الزمالك يفقد بهاء مجدي أمام حرس الحدود

#

مفاجأة مدوية عن جماعة الإخوان

المصريون

الزمالك

بهاء مجدي

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية  اللاعب بهاء مجدي، الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة في مباراة الداخلية، ضمن منافسات الدوري العام.

ودفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، باللاعب بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق، في الشوط الثاني لودية الفريق أمام أهلي بني غازي، المقام حاليًا على ملعب النادي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق.

وشارك مجدي بديلا لعبد الله جمعة في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء الودي، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية الخميس المقبل بالدوري العام، ضمن مواجهات الجولة الـ15.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «شعر صدر صلاح» يثير عاصفة من الجدل
» غلق حضانة في الإسكندرية بسبب «فيديو مسيء»
» «غالي» و«فضل» يرفضان طلب رئيس الأهلي
» إهدار 55 مليون جنيه بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط
» ساويرس: "اللي ساعدوني في حياتي مسلمين"
» السيطرة على حريق بمنطقة زراعات نخيل بالوادي
» ميركل: أخطأت وأعترف بذلك
» «رمزي» يفتح الباب أمام عودة وليد سليمان للمنتخب
» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية
» بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»
» كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عامًا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»