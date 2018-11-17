الزمالك يُعلن جاهزية بهاء مجدي لمواجهة الداخلية

17 نوفمبر 2018 - 06:32 م

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية اللاعب بهاء مجدي، الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة في مباراة الداخلية، ضمن منافسات الدوري العام.

ودفع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، باللاعب بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق، في الشوط الثاني لودية الفريق أمام أهلي بني غازي، المقام حاليًا على ملعب النادي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق.

وشارك مجدي بديلا لعبد الله جمعة في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الثاني من اللقاء الودي، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية الخميس المقبل بالدوري العام، ضمن مواجهات الجولة الـ15.