الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها

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صفاء الهاشم

خالد الجارالله

ردت وزارة الخارجية الكويتية، على ما أثير مؤخرًا بشأن تصريحات النائبة بمجلس الأمة صفاء الهاشم المسيئة للشعب المصري، معتبرة أن تلك التصريحات لا تمثل إلا أصحابها.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم السبت، أن الشعبين المصري والكويتي كبيران لا تهزهما صغائر الأمور.

وقال "الجارالله"، في تصريح صحفي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلاقات بين البلدين والشعبين ضاربة في أعماق التاريخ، يرويها النيل العظيم في مصر، وفى الكويت نهر عارم من المحبة، مضيفا أن الشعبين لا يلتفتان إلى تلك الإساءات التي تصدر عن أناس لا يمثلون إلا أنفسهم.

وتابع: "أننا على تواصل مع الأشقاء في مصر، لاحتواء أي سوء فهم يمكن أن ينتج عن ذلك".



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