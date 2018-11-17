» «غالي» و«فضل» يرفضان طلب رئيس الأهلي

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الاهلى

غالى

فضل

تمسك الثنائي حسام غالي ومحمد فضل، بالرحيل عن منصبهما داخل النادي الأهلي، بسبب رفضهما العمل مع هيثم عرابي، رئيس لجنة التعاقدات الجديد.

وتمسك غالي وفضل بالرحيل عن منصبهما رغم الجلسة التي جمعت الثنائي اليوم مع محمود الخطيب رئيس النادي وعدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات.

غالي وفضل أبلغا الخطيب رفضهما العمل مع هيثم عرابي وتمسكا بعدم ضمه لإدارة التعاقدات الأمر الذي انتهى بإبلاغ رئيس النادي رفضهما الاستمرار في العمل وإعلان التمسك بالاستقالة التي تقدما بها أمس الأول.

يذكر أن الأهلي أعلن رسميا انضمام هيثم عرابي لإدارة التعاقدات بالنادي في اجتماعه أمس الأول وهو الأمر الذي اعترض عليه حسام غالي ومحمد فضل بشكل رسمي مؤكدين رفضهما التام العمل مع عرابي.


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