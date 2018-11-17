  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
البرلمان

«مد العمل فوق سن الستين» يهدر المليارات على الدولة

صفاء الهاشم

الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها

ترامب

أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

السيسي يتقدم جنازة ساطع النعماني

«السيسي» يتقدم جنازة ساطع النعماني

النقاب

النقاب في مصر «برخصة» لهذا السبب

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

نتنياهو

اعتراف إسرائيلي: "حماس" أسقطت نتنياهو

ترامب

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

محور صفط

بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»

غدا نظر طعن أحكام الإعدام والمؤبد لمتهمي أحداث الدقي

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا طعن المتهم باغتصاب طفلة البامبرز على حكم إعدامه

#

16 ديسمبر.. الحكم في طعن 26 متهمًا بخلية الجيزة

#

"النقض" تؤجل طعن الإعدام والمؤبد لمتهمى أحداث الدقي

#

نيابة النقض توصى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"

الإعدام

عنف

احداث

النقض

تنظر غدا محكمة النقض دائرة الأحد "ج" الطعن المقدم من 17 متهم صادر بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحقهم  من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي .

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل،

وكما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» غلق حضانة في الإسكندرية بسبب «فيديو مسيء»
» «غالي» و«فضل» يرفضان طلب رئيس الأهلي
» إهدار 55 مليون جنيه بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط
» ساويرس: "اللي ساعدوني في حياتي مسلمين"
» السيطرة على حريق بمنطقة زراعات نخيل بالوادي
» ميركل: أخطأت وأعترف بذلك
» «رمزي» يفتح الباب أمام عودة وليد سليمان للمنتخب
» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية
» بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»
» كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عامًا
» «صلاح» يتعرض لموقف صادم بمسقط رأسه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»