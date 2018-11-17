التحريات: لا شبهة جنائية في وفاة سائق داخل مسكنه

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توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في واقعة العثور على جثة سائق داخل مسكنه بالطالبية، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.  

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالطالبية.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة سائق فارق الحياة داخل شقته،  وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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