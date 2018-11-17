«مد العمل فوق سن الستين» يهدر المليارات على الدولة

طالب برلمانيون، بصدور تشريع لمنع التمديد في الوظائف الحكومية لمن يتجاوز سن الإحالة في التقاعد في عمر 60 عامًا، لتوفير مليارات الجنيهات لخزينة الدولة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن «المد فوق سن الستين، غير قانوني وليس دستوريًا من الأساس، ومن ثم لابد وقف العمل به، لأنه يؤدي إلى عدم خلق كوادر إدارية وشبابية».

وأضاف لـ«المصريون»، أنه سيتقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن، خلال الفترة المقبلة، لأن «المد لا يجب أن يكون إلا لمن يمتلكون خبرات نادرة، يصعب توافره، لكن بعض المؤسسات تمد لبعض الشخصيات على سبيل المجاملة، ما يكبد الموازنة العامة للدولة خسائر كثيرة».

عضو لجنة الخطة والموازنة، أشار إلى أن «هؤلاء يمكن تعويضهم عن طريق التدريب والتأهيل ونقل الخبرات إليهم»، لافتًا إلى أن «هذه القضية تحمل من السلبيات الكثير، ولابد من مواجهتها في أسرع وقت، لتوفير المليارات للدولة، ما يساعد على تقليل العجز الذي تعاني منه الموازنة».

من جانبه، قال عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، إن «وقف مد العمل فوق سن الستين في بعض المؤسسات يؤكد حرص القيادة السياسية على فتح الباب لتصعيد الشباب وتوفير فرص لهم وتمكينهم في جميع قطاعات الدولة بشكل حقيقي».

وأشار إلى أن «هذا الأمر، يوفر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات، لأن المد يؤدي إلى وجود كوادر من الشباب في هذه المؤسسات، ما يؤدي لانخفاض الأشخاص المؤهلين لتولي مناصب قيادية».

وطالب بمنح الشباب فرصة حقيقية في التعبير عن نفسهم، مناشدًا الحكومة السير على درب رئيس الجمهورية في التواصل مع الشباب والاستماع لهم ولمقترحاتهم، وذلك من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات العالمية التي شهدت اهتمام عالميًا.

وقدم النائب، في بيان صادر اليوم، الشكر للقيادة السياسية، موضحًا «سبق أن طالبت بذلك كثيرًا في صورة تشريعات والآن تحقق الأمر فعليًا»، مضيفًا أن هناك العديد من مؤسسات الدولة كان يتم مد العمل فيها لبعد سن الستين.

فيما، قال النائب أحمد الكناني، عضو مجلس النواب، إن «بعض المؤسسات الحكومية والخاصة تعمل على مد سن المعاش بعد بلوغ الستين، ما يترتب عليه زيادة نسب البطالة بين الشباب، في حين إن إحلال كادر وتصعيد آخر بدلًا منه يعمل على تقليل نسب البطالة».

وأضاف الكناني، أن «التواصل مع الشباب والاستماع لمقترحاتهم أمر هام لابد منه»، مطالبًا بفرض عقوبة على كافة المؤسسات التي تقوم بمد سن المعاش.

وأشار إلى ضرورة توفير فرص عمل جادة للشباب ووضع قوانين صارمة من أجل حماية حقوقهم في القطاع الخاص، مع تشجيع المشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر وفتح أسواق جديدة.