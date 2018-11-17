مالي تتخطى الجابون بهدف.. وتتأهل لأمم أفريقيا

17 نوفمبر 2018 - 07:20 م

تأهل منتخب مالي إلى بطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، بعد الفوز على الجابون، اليوم السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وجاء تفوق مالي ليحسم بطاقة التأهل الخاصة بها من المجموعة، بينما تظل المنافسة منحصرة بين بوروندي والجابون على البطاقة الثانية.

المدافع ساليف كوليبالي لاعب الأهلي تواجد في تشكيل مالي الأساسي خلال اللقاء وخاضه كاملًا.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى النقطة 11 في صدارة ترتيب المجموعة، أمام بوروندي بتسع نقاط، ثم الجابون بست نقاط، وأخيرًا جنوب السودان بدون رصيد.

وسيلتقي منتخبا بوروندي والجابون في الجولة الأخيرة من التصفيات لحسم البطاقة الثانية عن المجموعة، بينما ستكون مواجهة مالي مع جنوب السودان كتحصيل حاصل.

ويعد منتخب مالي هو ثامن المتأهلين إلى الكان إلى جانب مصر، تونس، السنغال، مدغشقر، المغرب، نيجيريا وأوغندا، بالإضافة إلى الكاميرون مستضيف البطولة كتاسع منتخب.