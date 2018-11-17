  • السبت 17 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:03 م
بحث متقدم
البرلمان

«مد العمل فوق سن الستين» يهدر المليارات على الدولة

صفاء الهاشم

الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها

ترامب

أوروبا تهدد أمريكا برد انتقامي لهذا السبب

السيسي يتقدم جنازة ساطع النعماني

«السيسي» يتقدم جنازة ساطع النعماني

النقاب

النقاب في مصر «برخصة» لهذا السبب

صيدلي مصري

والدة الصيدلي المقتول في السعودية تفجر مفاجأة

نتنياهو

اعتراف إسرائيلي: "حماس" أسقطت نتنياهو

ترامب

"ترامب" يرد على طلب تسليم "جولن" لتركيا

أزارو

«أزارو» يُهدد بشكوى الأهلي في «الفيفا»

محور صفط

بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»

«هازارد»: «مبابي» الأحق بالكرة الذهبية

الرياضة

هازارد
هازارد

المصريون

أخبار متعلقة
#

"رونالد" يفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

#

مفاجأة..«صلاح» و«ميسي» يكتسحان استفتاء الكرة الذهبية

#

"هازارد" يتحدث عن رسائل «واتس آب» مع «صلاح»

#

غضب من مبابي بعد أن تجاهل "صلاح" و "ميسي"

تشيلسي

المصريون

هازارد

مبابى

أكد إدين هازارد، نجم تشيلسي الانجليزي والمنتخب البلجيكي، أنه لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدًا أن هناك بعض اللاعبين يستحقونها أكثر منه.

وقال «هازارد» فى تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية: «أعتقد الفرنسي كيليان مبابي هو أكثر من يستحقها».

أضاف: «مودريتش استحق التتويج بجائزة الأفضل فى كأس العالم، ولكن بداية من أغسطس تراجع مستواه، إذا كان من حقي التصويت للكرة الذهبية فصوتي سيكون لكيليان مبابي».

يذكر أن الكرة الذهبية سيتم الكشف عن الفائز بها 3 ديسمبر المقبل، حيث مرشح لها 30 لاعبا من بينهم هازارد، مودريتش ومبابي، وبالطبع النجم المصري محمد صلاح، ثالث أفضل اللاعبين فى العالم بحسب جائزة الفيفا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» غلق حضانة في الإسكندرية بسبب «فيديو مسيء»
» «غالي» و«فضل» يرفضان طلب رئيس الأهلي
» إهدار 55 مليون جنيه بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط
» ساويرس: "اللي ساعدوني في حياتي مسلمين"
» السيطرة على حريق بمنطقة زراعات نخيل بالوادي
» ميركل: أخطأت وأعترف بذلك
» «رمزي» يفتح الباب أمام عودة وليد سليمان للمنتخب
» رئيس الأركان يغادر إلى الصين في زيارة رسمية
» بالصور.. مصرع شخصين سقط عليهما جزء من «محور صفط»
» كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عامًا
» «صلاح» يتعرض لموقف صادم بمسقط رأسه

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»