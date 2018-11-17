«هازارد»: «مبابي» الأحق بالكرة الذهبية

17 نوفمبر 2018 - 07:38 م

أكد إدين هازارد، نجم تشيلسي الانجليزي والمنتخب البلجيكي، أنه لا يستحق الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدًا أن هناك بعض اللاعبين يستحقونها أكثر منه.

وقال «هازارد» فى تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الاسبانية: «أعتقد الفرنسي كيليان مبابي هو أكثر من يستحقها».

أضاف: «مودريتش استحق التتويج بجائزة الأفضل فى كأس العالم، ولكن بداية من أغسطس تراجع مستواه، إذا كان من حقي التصويت للكرة الذهبية فصوتي سيكون لكيليان مبابي».

يذكر أن الكرة الذهبية سيتم الكشف عن الفائز بها 3 ديسمبر المقبل، حيث مرشح لها 30 لاعبا من بينهم هازارد، مودريتش ومبابي، وبالطبع النجم المصري محمد صلاح، ثالث أفضل اللاعبين فى العالم بحسب جائزة الفيفا.