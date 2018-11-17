» غلق حضانة في الإسكندرية بسبب «فيديو مسيء»

17 نوفمبر 2018 - 07:47 م

قررت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، غلق حضانة جنة الطفل السعيد التي انتشر فيديو من داخلها يظهر إساءة معاملة أحد الأطفال، حيث تشكلت لجنة من إدارة الأسرة والطفولة وفريق التدخل السريع لاستقصاء الأمر.

وأوضحت المديرية في بيان، السبت، أنه تحرر محضر بتسلّم 10 سجلات، هي «سجل الهيكل الوظيفي، قيد الرضع، حضور المدرسات، اشتراكات الرضع، حضور وغياب الرضع، حضور وغياب الأطفال الكبار، اشتراكات الكبار، قيد الأطفال، البرنامج اليومي، سجل الإيرادات والمصروفات»، كما تحرر محضر سماع أقوال لـ4 أولياء الأمور حول الواقعة وكيفية معاملة الحضانة والمشرفات بالحضانة، والذين أكدوا حسن عمل الحضانة والقائمين عليها من رعاية وعناية للأبناء وأنه لا توجد أي شكوى سابقة على الحضانة خلال السنوات الخمس السابقة.

كما تحرر محضر إغلاق إداري للحضانة، وإقرار من مالكة الحضانة بغلقها، كإجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات في الدعوى الجنائية بالنيابة.

جدير بالذكر أنه تم عرض مديرة الحضانة والمشرفات الأربعة على النيابة الجمعة، فيما تم صرف المشرفات من النيابة بدفع كفالة مالية لكل منهم قيمته «500 جنيه» وتم إخلاء سبيل مديرة الحضانة، لعدم ثبوت أي إدانة لها.