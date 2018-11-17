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كندا تستعد لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء

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وكالات

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كندا

هجرة

لجوء

أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن كندا في طريقها لاستقبال أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ 30 عاما تقريبا، في وقت تواجه فيه الحكومة تدقيقا في تعاملها مع الهجرة قبل الانتخابات الاتحادية العام المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس، أنه رغم زيادة برودة الطقس فإن عدد طالبي اللجوء تخطى 6 آلاف في أكتوبر الماضي، وهو أكبر عدد شهري هذا العام.

ويرفع هذا إجمالي عدد طلبات اللجوء في الشهور العشرة الأولى من عام 2018 إلى 46 ألف و245، ما يجعل البلد في طريقه لتجاوز العدد المسجل العام الماضي رغم ما تكابده هيئة شبه قضائية معنية بالفصل في الطلبات للنظر في 64 ألف طلب متراكم.

وبدأت هيئة الهجرة واللاجئين تسجيل بيانات طالبي اللجوء في عام 1989.


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