» مظاهرة داعمة لفلسطين في شوارع باريس

17 نوفمبر 2018 - 09:08 م

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة دعم للقضية الفلسطينية واستنكار لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع المشاركون، بدعوة من منظمات مدنية، في ميدان "سانت ميشيل" وسط المدينة، حاملين لافتتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "تحيا فلسطين"، "لا لحصار غزة"، "قاطعوا إسرائيل"، "لتتوقف المجازر بحق أطفال فلسطين".

وطالب المشاركون في بيان نشروه أثناء المظاهرة، بوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، ومحاسبة المسؤولين الاحتلال وممارساته.

وخلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، وقبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، الثلاثاء، بوساطة مصرية، استشهد 14 فلسطينيًا، بينهم 7 أشخاص قتلوا عقب تسلُل قوة خاصة إسرائيلية، إلى عمق قطاع غزة، فيما استشهد 7 آخرون، جراء غارات جوية ومدفعية نفذها الجيش الإسرائيلي بالقطاع.