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"التخطيط" تؤسس وحدة لحصر أصول الدولة غير المستغلة

الحياة السياسية

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

عصام الشربيني

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كثفت وزارة التخطيط تحركاتها لحصر أصول الدولة غير المستغلة، حيث أعلنت الوزيرة هالة السعيد، أن الوزارة أنشأت وحدة متخصصة ومتفرغة لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية.

وأوضحت في بيان أنه تم إصدار كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل، ومستندات ملكيته، وتعليمات تنظيمية توضح مهام فرق العمل وآلية ومنهجية طرق التسجيل الإلكتروني على الشبكة المؤمنة، مع توجيه كل ذلك لكافة المحافظات والوزارات والهيئات.

وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وهيئة الخدمات الحكومية، ووزارة التنمية المحلية، والرقابة الإدارية بهدف تدقيق البيانات والمعاينات الميدانية، كما تم تحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

 وانتهت الوزارة من المرحلة الثالثة لتدريب مسئولي المحافظات ضمن برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة لـ13 محافظة.

وأشارت د. نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بالوزارة أنه تم تدريب المحافظات على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولى 4 محافظات، والثانية 10محافظات.

وأكدت أن هناك عددا من التحديات التى تواجه العمل في هذا المشروع تتمثل في ضعف جودة البيانات الواردة سابقا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها، وعدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، بالإضافة إلي افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني.


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