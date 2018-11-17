» الأهلي يكشف حقيقة رحيل «أزارو»

17 نوفمبر 2018 - 09:12 م

نفى محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا عن رحيل المغربي وليد أزارو، عن صفوف الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال «يوسف» إن مهاجم الفريق منتظم حاليا في صفوف منتخب بلاده، ولا صحة لما تردد من أخبار بشأن طلبه الرحيل عن الأهلي.

وأوضح أن مثل هذه الأخبار غرضها تشتيت التركيز لدى اللاعب في هذا التوقيت.

وأتم: «اللاعب سوف ينهي معسكر منتخب بلاده وسينضم لصفوف الأهلي بعدها؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي الخميس المقبل في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية».

وأشار إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي، يتواصل مع هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي؛ لتحديد موعد عودة «أزارو»، وإذا ما كان سيعود للقاهرة، أو سيلحق بالفريق في الإمارات.