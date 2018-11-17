ضبط ورشة إصلاح أسلحة داخل شركة بيع أسلحة وذخائر

17 نوفمبر 2018 - 09:18 م

ضبطت مباحث مركز الواسطى شمال بنى سويف ، ورشة اصلاح أسلحة داخل شركة بمدينة بنى سويف مرخص لمالكها ببيع الأسلحة والذخائر والاتجار بهما، ولا يحمل تصريحا بإصلاح وصيانة الأسلحة.

كانت وحدة مباحث الواسطى ضبطت مجموعة من طلقات الخرطوش بحوزة "خ. م" مساعد شرطة بالمعاش يقيم دائرة المركز، وبسؤاله أفاد بحيازته المضبوطات بهدف الدفاع عن النفس وأرشد عن الشركة التى اشتراها منها بمدينة بنى سويف العاصمة.

انتقلت قوة يقودها الرائد محمود فؤاد رئيس وحدة مباحث الواسطى، بالتنسيق مع مباحث قسم بنى سويف، إلى مقر الشركة، وتبين أن مالكها" م.ع" مصرح له بالاتجار بالأسلحة والذخائر وغير مصرح له بإصلاح الأسلحة وبالتفتيش عثر على 15 مسدس صوت، و145 طلقة، وأدوات تصنيع، إضافة إلى أنه بعد تفريغ كاميرات مراقبة المحل تبين وجود مقطع لمالك الشركة أثناء إصلاحه الأسلحة وبجواره مساعد الشرطة الذى ضبطت بحوزته الطلقات.

تحرر محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.