ضبط عاطل يتاجر في الهيروين ببني سويف

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ضبطت مباحث مركز شرطة  الفشن جنوب بنى سويف، اليوم، عاطلا بحوزته 100 تذكرة بودرة هيروين  قبل ترويجها على عملائه .

 وردت معلومات إلى الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث  الفشن،  تفيد  اتجار"محمد، ف"، عاطل  يقيم بندر الفشن   بالهيروين وتوزيعه على زبائنه  فى مدينة الفشن.

ألقت قوة من المباحث  تضم النقباء مسعد ذكي، وشريف فارس، و الحسينى إبراهيم، معاونى وحدة مباحث المركز، القبض على المتهم  أثناء توزيعه الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة وبإحالته إلى النيابة  التحقيق، وقررت  حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



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