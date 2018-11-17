مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار

17 نوفمبر 2018 - 09:24 م

شهد نجع القراقرة بقرية أولاد عزاز التابعة لمركز سوهاج انهيار أحد العقارات القديمة المبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالجريد والمكون من طابق واحد مما أسفر عن وفاة شخصين.

تبين من الفحص مصرع كل من السيد السيد احمد 30 سنة ، وأحمد عبدالله مرسى 25 سنة أثناء التنقيب عن الآثار.

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بالانتقال فورا إلى موقع الحادث والدفع بمعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض وانتشال الجثث واتخاذ الإجراءات اللازمة .

أوضح محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أنه فور ورود البلاغ إلى الوحدة المحلية تم الانتقال فورا الى موقع الحادث والتنسيق مع الحماية المدنية والإسعاف ومركز شرطة سوهاج والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ، وتم عمل كردون أمنى حول العقار ، وفصل المرافق ، وتبين من المعاينة والفحص ان سبب انهيار المنزل هو القيام بأعمال حفر داخل المنزل على عمق 5 أمتار، وجارٍ الآن رفع الأنقاض والعمل على انتشال الجثث .



