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التحالف الدولي ينفي قتل مدنيين في دير الزور السورية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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التحالف الدولي

دير الزور

الفوسفور الأبيض

نفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم السبت، سقوط ضحايا مدنيين في ضربات للتحالف بمحافظة دير الزور السورية، مشددًا على تحري التحالف لقوانين النزاع المسلح في عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الناطق باسم التحالف، شون رايان، قوله: "نؤكد تنفيذ ضربات بمنطقة دير الزور، ولم ينتج عنها ضحايا مدنيين".

وتابع رايان أن "أي حديث عن استخدام الفوسفور الأبيض هو خاطئ"، مؤكدا أن "الضربات الجوية لقوة العمل المشتركة وعملية العزم الصلب ضد داعش بمنطقة وسط وادي نهر الفرات تتماشى مع قوانين النزاعات المسلحة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" (تابعة للنظام)، "أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن صعد من عدوانه على الأراضي السورية عبر قصفه المزيد من القرى والبلدات في ريف دير الزور موقعا عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي".


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