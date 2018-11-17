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فرج عامر: هناك مخططات إخوانية لإيقاف الرياضة المصرية

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الإخوان

المصريون

سموحة

فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وعضو مجلس النواب، عن وجود مخططات إخوانية لإيقاف الرياضة المصرية، خلال الفترة القادمة.

وكتب «عامر» عبر حسابه الرسمي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أوكد أن هناك مخططات إخوانية خطيرة و ناعمة جدا تبدأ بإشاعات في اتجاهات متعددة لزعزعة مصر، ولا أبالغ أن أؤكد أن هناك مخطط إخواني لوقف الرياضة المصرية".

يذكر أن فرج عامر كان يشغل منصب رئيس لجنة الرياضة في البرلمان المصري، قبل أن ينتقل للجنة الصناعة، كما أنه رئيس نادي سموحة الذي يلعب في الدوري العام.



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