انتهاء أزمة «المحمدي» مع الزمالك

17 نوفمبر 2018 - 09:55 م

أعلن حسين ياسر المحمدى، لاعب الزمالك السابق، انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء بعد حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، عقب الجلسة التي جمعت الطرفان اليوم، السبت.

وتواجد حسين ياسر فى القاهرة منذ عدة أيام للحصول على مستحقاته المالية عقب إرسال الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا خطابا رسميا للمطالبة بسداد مستحقات اللاعب وإلا سيتم فرض عقوبة خصم النقاط على الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يرسل الزمالك خلال الساعات المقبلة كل الأوراق التى تؤكد انتهاء أزمة المحمدى للفيفا، لتجنب تطبيق عقوبة الخصم قبل انتهاء المهلة المحددة من الاتحاد الدولى.