السلطات الأفغانية تعلن مقتل 30 من مسلحي «طالبان»

17 نوفمبر 2018 - 10:10 م

قتل 30 مسلحا على الأقل من حركة "طالبان"، الليلة الماضية، في حملة مداهمات شنتها قوات أمنية خاصة بإقليم ننكرهار الأفغاني المتاخم لباكستان، حسب ما أفاد مسؤول محلي، السبت.



وتأتي تذلك المداهمات في إطار حملة أمنية موسعة ردا على تصاعد هجمات حركة "طالبان" خلال الفترة الأخيرة.



وقال عطا الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم ننكرهار، للأناضول، إن "قوات أمنية خاصة شنت مداهمات على معاقل طالبان في منطقة (Sra Qita) الليلة الماضية".



وأضاف خوجاني أن "30 مسلحاً قتلوا، فيما تم تدمير 5 مخابئ، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة".



وأكد أن "قوات الأمن لم تسجل أي إصابات".

