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"حماس": إسرائيل لم تتقدم بأي خطوة حقيقة بهذا الأمر

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خليل الحية
خليل الحية

المصريون ووكالات

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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن إسرائيل لم تتقدم بأي خطوة حقيقة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.
جاء ذلك في لقاء أجرته معاه قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس)، مساء السبت.
ونقل موقع "الخليج أونلاين"، السبت، عن مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى عن تقدم "ملحوظ ومفاجئ" طرأ على المفاوضات غير المباشرة التي تجري في ملف صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وإسرائيل.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن "الوسيط الألماني حقق تقدماً ملحوظاً وهاماً في الصفقة من خلال اتصالاته وجولاته التي قام بها سراً في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال الحية: "إن الاحتلال (إسرائيل) يعيق صفقة تبادل أسرى وهو غير جاهز لإبرام صفقة جديدة ".
وأضاف: " الاحتلال يبيع الوهم لعائلة من هم بيد القسام، ويريد أن يراوغ لعله يصل لشيء ما".
ولفت إلى أن إسرائيل "في كل يوم تؤكد لنا أنها غير جاهزة لا بالفعل ولا بالأدوات لإبرام صفقة جديدة".
وأوضح الحية، أن حركته لن تُبرم صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل قبل أن يفرج عن محرري صفقة "شاليط" اللذين أعاد اعتقالهم عام 2014.
بالمقابل، نفى مسؤول إسرائيلي، مساء السبت، وجود تقدم في ملف المفاوضات مع الحركة بشأن مصير الجنود المفقودين في غزة.
وقال مسؤول من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "التقارير العربية عن ذلك غير صحيحة، ولا يوجد أي تقدم".
ونفى المسؤول "وجود اتفاق للإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا في صفقة شاليط".
وأبرمت حركة "حماس"، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، صفقة لتبادل المعتقلين، مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا لديها.
لكن إسرائيل أعادت في يونيو/ حزيران 2014 اعتقال 60 من الفلسطينيين المفرج عنهم، من الضفة الغربية.
وتطالب حماس بضرورة "إطلاق سراح أسرى الصفقة الذين تم إعادة اعتقالهم، كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
أما "حماس" فإنها تحتجز، منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يعرف حتى اليوم مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كانا على قيد الحياة أم لقيا حتفهما، قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلين من الضفة الغربية. 

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