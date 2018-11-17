» ترامب يكشف حقيقة تشكيكه بولاء نائبه بنس

17 نوفمبر 2018 - 10:30 م

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، ادعاءات تحدثت عن تشكيكه بولاء نائبه مايك بنس له.



وأضاف في تصريح صحفي قبيل تحركه إلى ولاية كاليفورنيا لتفقد تطورات الحرائق المشتعلة: "لا، ليس أشك في ولائه على الإطلاق، مايك بنس يكن الولاء لي 100 بالمئة".



وأشار ترامب إلى أن بنس وقف إلى جانبه منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية، مفندا ادعاء أطلقته صحيفة "نيويورك تايمز" بقولها إن "ترامب يشكك بولاء بنس".



وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، أبدى ترامب مجددا رفضه ادعاء "نيويورك تايمز"، متهما إيّاها بـ"نسج أخبار مزيّفة".



وقال ترامب: "لا أعتقد أنه هنالك علاقة جيدة تربط بين رئيس ونائبه بقدر العلاقة التي بيننا. مجرد المزيد من الأخبار الكاذبة. أعداء الشعب".



بدوره، قال بنس، في تصريح صحفي من بابوا غينيا الجديدة التي يزورها للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، إنه تباحث مع ترامب بشأن خبر "نيويورك تايمز" و"ضحكا كثيرا" بسببه.



يشار إلى أن "نيويورك تايمز" نشرت، الجمعة، خبرا لم تذكر مصدره، قالت فيه إن ترامب سأل بنس فيما إذا كان سيقف إلى جانبه في الانتخابات الرئاسية 2020.

