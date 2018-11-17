» رسميا.. "عبد الحفيظ" مسئولا عن قطاع الكرة بالأهلي

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أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي بمجلس إدارة النادي الأهلي، قيام محمود الخطيب رئيس النادي بتكليف سيد عبدالحفيظ بمتابعة قطاع كرة القدم.
وأضاف فؤاد في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن سيد عبدالحفيظ سيقدم الترشيحات في إدارة القطاعات المختلفة لرئيس النادي خلال أسبوع.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الأهلي، قرر في وقت سابق إلغاء لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي، وتفويض محمود الخطيب بالإشراف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي، بجانب إضافة هيثم عرابي لإدارة التعاقدات.
واجتمع سيد عبدالحفيظ والذي سبق وأن تولى منصب مديرًا للكرة في الأهلي، صباح اليوم السبت بمقر النادي مع محمود الخطيب.

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