واشنطن: لم نتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية تحدد من هو المسؤول عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع وزير خارجيته مايك بومبيو، وجينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حول تقييم الوكالة بشأن قضية خاشقجي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن وزارة الخارجية سوف تصدر بيانا في وقت لاحق عن ذلك. ورفضت الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت CIA قد توصلت إلى أن ولي العهد السعودي قد أمر بعملية خاشقجي. وأضافت أن ترامب لديه ثقة في وكالة المخابرات المركزية.