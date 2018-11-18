تركيا: تقييم شامل لعلاقاتنا مع واشنطن الثلاثاء

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قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، السبت، إنه سيجري مع نظيريه الأمريكي مايك بومبيو تقييما شاملا لعلاقات البلدين خلال زيارته إلى واشنطن الثلاثاء.
جاء ذلك في كلمة له، بالقنصلية التركية بمدينة نيويورك، خلال لقاء مع ممثلي الجالية في الولايات المتحدة.
وأوضح تشاووش أوغلو أن العلاقات التركية الأمريكية "شهدت مؤخرا توترا والجميع حاول ربط ذلك مع قضية القس برانسون".
واستدرك أن هناك قضيتان توتران العلاقات الثنائية، أحدهما دعم واشنطن لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.
وشدد الوزير التركي على أن اعتبار واشنطن التعاون مع "ي ب ك"؛ رغم إقرارها بأنه امتداد لـ"بي كا كا" في سوريا، يعد خطأ كبيرا.
وأوضح أن تركيا تسعى إلى تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بإخراج إرهابيي "ي ب ك" من منطقة منبج شمالي سوريا.
وشدد على أن الخارطة لا تقتصر على منبج فحسب، بل تشمل إرساء الاستقرار شرقي نهر الفرات بالمناطق التي يحتلها التنظيم.
وتابع: "في حال إحرازنا تقدما في هذا الإطار، والقضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا لنا من هذه المنطقة، حينها يمكن أن تستقر علاقاتنا مع الولايات المتحدة على أرضية سليمة".
تشاووش أوغلو، قال إن القضية الثانية التي تشكل توترا في العلاقات مع واشنطن، تتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، وعدم الإستجابة لمطالب بلاده المتعلقة بتسليم زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي إلى تركيا.
ولفت إلى أن ذلك "شكل توترا جديا في العلاقات الثنائية"، مؤكدا أن تركيا محقة بمطالبها في القضيتين "بنسبة ألف في المئة".
وأشار الوزير التركي إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بدأ تحقيقات شاملة بانتهاكات تنظيم "غولن" في الولايات المتحدة، وأبرزها الاحتيال على المصارف والتهرب الضريبي. -

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