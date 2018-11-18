توفيق عكاشة: "هوايتي المفضلة تربية البهايم وبألبس لوحدي"

18 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة إن هوايته المفضلة تتمثل في «تربية البهايم»، مشيرًا إلى أنه «يختار ملابسه بنفسه، دون اللجوء إلى ستايلست».



وأوضح في برنامجه «مصر اليوم»، مساء السبت، أن قناة «الحياة» عرضت عليه «إستايلست» ليساعده في اختيار ملابسه قبل الخروج على الهواء.

