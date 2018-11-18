تعليق ناري لـ"أديب" على إزالة شعر صدر "صلاح"

قال الإعلامي عمرو أديب إن النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري المحترف في ليفربول «حر في إزالة شعر صدره».
وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «هو حر يشيله، هي المناخوليا أخبارها ايه؟ الملوخية بالأرانب ماشية إيه؟»، موضحا أن «العالم كله كان مشغولًا بالهدف العالمي، ورده على طفلة الواجب المدرسي في مباراة تونس: آسف إني أبقيتك حتى آخر لحظة».
وأضاف "أديب": «قدروا الناس، إحنا ليه بنكره الناس فينا، ليه عايزين الولد يروح ميرجعش، بيتعمله كل شيء في شوارع ليفربول واحتمال بكره يبقى في برشلونة يلعب مع ميسي، لما يكون عندك أيقونة وألماظة لمع فيها».