  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:30 ص
بحث متقدم
أدوية

معلومة خطيرة عن تجارة الأدوية المغشوشة في مصر

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على إزالة شعر صدر "صلاح"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "هوايتي المفضلة تربية البهايم وبألبس لوحدي"

خاشقجي

الخارجية الأمريكية: لا نتيجة نهائية في قضية خاشقجي

مقتل صيدلي مصري

رسالة مؤثرة من شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية

أرشيفية

مسلسل انتهاكات المصريين بالخارج.. عرض مستمر

المستشار بهاء أبوشقة

غليان داخل «الوفد» بسبب «مخالفات» انتخابات «الهيئة العليا»

بالفيديو.. تعذيب الأيتام بالماء البارد في «الأورمان»

كشف نفسي على العاملين بالحضانات هل يوقف تعذيب الأطفال؟

نجل خاشقجي يتلقى عزاء والده

نجل خاشقجي يتلقى عزاء والده بمنزله في السعودية

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

أزمة الأنسولين تهدد الملايين من مرضى السكر

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"أديب" على إزالة شعر صدر "صلاح"

آخر الأخبار

أديب وصلاح
أديب وصلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق "صلاح" على الصورة المثيرة للجدل.. هذا ما قاله

#

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن الاعتداء على مصرية بالكويت

#

تعليق "أديب" على سقوط الإرهابي هشام عشماوي

#

تعليق ناري لـ"أديب" على صورة "صلاح" المثيرة للجدل

قال الإعلامي عمرو أديب إن النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري المحترف في ليفربول «حر في إزالة شعر صدره».
وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «هو حر يشيله، هي المناخوليا أخبارها ايه؟ الملوخية بالأرانب ماشية إيه؟»، موضحا أن «العالم كله كان مشغولًا بالهدف العالمي، ورده على طفلة الواجب المدرسي في مباراة تونس: آسف إني أبقيتك حتى آخر لحظة».
وأضاف "أديب": «قدروا الناس، إحنا ليه بنكره الناس فينا، ليه عايزين الولد يروح ميرجعش، بيتعمله كل شيء في شوارع ليفربول واحتمال بكره يبقى في برشلونة يلعب مع ميسي، لما يكون عندك أيقونة وألماظة لمع فيها».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر المثير
» الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل "أزارو"
» النقاب في مصر «برخصة» لهذا السبب
» أحداث شغب بمدينة مغربية إثر مباراة بالدوري
» نتنياهو "يصارع" لإنقاذ سفينة حكومته من الغرق
» ماذا قال عمرو أديب عن العقيد ساطع النعماني؟
» والدة ضحية "جازان": هذا هو سبب مقتله
» الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها
» «صلاح» مُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» الرئيس يرد.. حقيقة انقلاب نائب "ترامب"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»