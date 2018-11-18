تعليق ناري لـ"أديب" على إزالة شعر صدر "صلاح"

18 نوفمبر 2018 - 01:00 ص

قال الإعلامي عمرو أديب إن النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري المحترف في ليفربول «حر في إزالة شعر صدره».



وأوضح "أديب" في برنامجه «الحكاية»، مساء السبت: «هو حر يشيله، هي المناخوليا أخبارها ايه؟ الملوخية بالأرانب ماشية إيه؟»، موضحا أن «العالم كله كان مشغولًا بالهدف العالمي، ورده على طفلة الواجب المدرسي في مباراة تونس: آسف إني أبقيتك حتى آخر لحظة».

