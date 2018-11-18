  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:29 ص
بحث متقدم
أدوية

معلومة خطيرة عن تجارة الأدوية المغشوشة في مصر

أديب وصلاح

تعليق ناري لـ"أديب" على إزالة شعر صدر "صلاح"

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: "هوايتي المفضلة تربية البهايم وبألبس لوحدي"

خاشقجي

الخارجية الأمريكية: لا نتيجة نهائية في قضية خاشقجي

مقتل صيدلي مصري

رسالة مؤثرة من شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية

أرشيفية

مسلسل انتهاكات المصريين بالخارج.. عرض مستمر

المستشار بهاء أبوشقة

غليان داخل «الوفد» بسبب «مخالفات» انتخابات «الهيئة العليا»

بالفيديو.. تعذيب الأيتام بالماء البارد في «الأورمان»

كشف نفسي على العاملين بالحضانات هل يوقف تعذيب الأطفال؟

نجل خاشقجي يتلقى عزاء والده

نجل خاشقجي يتلقى عزاء والده بمنزله في السعودية

اختفاء "أنسولين" مرضى السكر بالبحيرة

أزمة الأنسولين تهدد الملايين من مرضى السكر

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل "أزارو"

الرياضة

أزارو
أزارو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الأهلي يكشف حقيقة رحيل «أزارو»

#

مفاجأة.. «رونالدو» يحصن نفسه ببند غريب بعد وفاته

#

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه لا صحة للأخبار التي تناقلت بشأن وليد أزارو وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.
وأوضح «يوسف»، حسب الموقع الرسمي للنادي، السبت، إن مهاجم الفريق منتظم حاليا في صفوف منتخب بلاده، ولا صحة لما تردد من أخبار بشأن طلبه الرحيل عن الأهلي.
وأضاف أن مثل هذه الأخبار غرضها تشتيت التركيز لدى اللاعب في هذا التوقيت. وتابع: «اللاعب سوف ينهي معسكر منتخب بلاده وسينضم لصفوف الأهلي بعدها؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي الخميس المقبل في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية».
ولفت إلى أن باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي، يتواصل مع هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي؛ لتحديد موعد عودة «أزارو»، وإذا ما كان سيعود للقاهرة، أو سيلحق بالفريق في الإمارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر المثير
» الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل "أزارو"
» النقاب في مصر «برخصة» لهذا السبب
» أحداث شغب بمدينة مغربية إثر مباراة بالدوري
» نتنياهو "يصارع" لإنقاذ سفينة حكومته من الغرق
» ماذا قال عمرو أديب عن العقيد ساطع النعماني؟
» والدة ضحية "جازان": هذا هو سبب مقتله
» الكويت عن تطاول "الهاشم": لا تمثل إلا نفسها
» «صلاح» مُرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» الرئيس يرد.. حقيقة انقلاب نائب "ترامب"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»