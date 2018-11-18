» الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل "أزارو"

18 نوفمبر 2018 - 01:20 ص

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إنه لا صحة للأخبار التي تناقلت بشأن وليد أزارو وطلبه الرحيل عن صفوف الفريق.



وأوضح «يوسف»، حسب الموقع الرسمي للنادي، السبت، إن مهاجم الفريق منتظم حاليا في صفوف منتخب بلاده، ولا صحة لما تردد من أخبار بشأن طلبه الرحيل عن الأهلي.



وأضاف أن مثل هذه الأخبار غرضها تشتيت التركيز لدى اللاعب في هذا التوقيت. وتابع: «اللاعب سوف ينهي معسكر منتخب بلاده وسينضم لصفوف الأهلي بعدها؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي الخميس المقبل في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية».

