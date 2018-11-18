تحطم طائرة فرنسية دون طيار في النيجر

18 نوفمبر 2018 - 01:40 ص

تحطمت طائرة استطلاع بلا طيار طراز «ريبر» تابعة للجيش الفرنسي بالقرب من قاعدة نيامي الجوية لدى عودتها من إحدى المهمات، من دون أن يتسبب ذلك بإصابات، وفق ما أفادت هيئة الأركان الفرنسية السبت.



وقال المتحدث باسم الهيئة، الكولونيل باتريك شتايغر، إن الحادث وقع مساء الجمعة خلال مرحلة الهبوط، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا.



ولفت إلى أنّ حطام الطائرة عثر عليه «على بُعد بضعة كيلومترات من نيامي»، مضيفا: «سبب التحطّم غير معروف في هذه المرحلة. هناك تحقيق جار».

