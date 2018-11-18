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معلومة خطيرة عن تجارة الأدوية المغشوشة في مصر

الحياة السياسية

أدوية
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المصريون ـ متابعات

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وجه الدكتور محي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، تحذيرا شديد اللهجة من شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، معلقًا: "شراء الأدوية من سوشيال ميديا كارثة لأنها مجهولة المصدر ولم تخضع لرقابة تفتيش وزارة الصحة".
وأوضح "عبيد" خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أن حجم تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تتراوح ما بين 10 إلي 15 %، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم، وأمريكا أكثر دولة رصد فيها أدوية مغشوشة. 
وأضاف "عبيد" أنه يتم ملاحقة التجار المسؤولين عن دخول الأدوية مجهولة المصدر إلى الدولة المصرية، مضيًفا أنه تم ضبط الكثير منهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن حجم تجارة الأدوية مجهولة المصدر داخل الدولة المصرية تتراوح ما بين 5 إلى 7% أي نحو 60 مليار جنيه، معقبا: "رقم مفزع للغاية".

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