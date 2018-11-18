لماذا اشتبك حسام غالي مع حرس الخطيب وحاول اقتحام اجتماعه؟

18 نوفمبر 2018 - 05:41 ص

مازالت أصداء الاجتماع المزلزل لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الذي اتخذ فيه عدة قرارات هامة بخصوص فريق الكرة تتوالى .



واتخذ المجلس عدة قرارات أهمها إقالة علاء عبد الصادق وعبد العزيز عبد الشافي ، وتعيين هيثم عرابي مديرًا للتعاقدات بالنادي الأهلي .



وكشفت مصادر أن حسام غالي - المنسق العام لفريق الكرة- حاول اقتحام اجتماع مجلس الإدارة واشتبك مع الحرس ، وفي النهاية تقابل مع عضو المجلس خالد مرتجي وطلب منه الموافقة على استقالته هو ومحمد فضل نظرًا لرفضهما العمل مع هيثم عربي "بحسب الكابتن".







