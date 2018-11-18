» تعرف على الفنانة التي درس لها بيومي فؤاد وهي "في أولى ابتدائي"

18 نوفمبر 2018 - 05:47 ص

كشف الفنان بيومي فؤاد المهن التي عمل بها قبل احترافه الفن وتحقيق شهرة واسعة فيه من خلال أدواره الكوميدية.



وقال "فؤاد" خلال استضافته ببرنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "اسما" : "كنت أعمل في مطعم للسمك بينما كنت في الثانوية العامة .. هذا المطعم كان يأتي له الكثير من الفنانين وكان يملكه زوج الفنانة الراحلة هياتم".



وأضاف: "عندما التحقت بكلية الفنون الجميلة كنت أقوم بتدريس الرسم لبعض الطلاب من ضمنهم الفنانة الشابة منة شلبي التي كانت طالبة في الصف الأول الابتدائي آنذاك".



