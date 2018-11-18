شاهد عيان: هذه قصة نعش السيدة الذي رفض دخول المسجد

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نعش سيدة يرفض دخول المسجد

أثار فيديو نشره أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد زعمه أن نعش السيدة رفض دخول المسجد للصلاة عليها .

وعلق ناشر الفيديو ، قائلًا: "دى جنازة واحدة متوفية من أسبوع من قرية أريمون مركز المحمودية محافظة البحيرة الناس بتقول إن النعش حاولوا يدخلوه الجامع مش عايز يدخل وبيلف بيهم .. ياريت حد من علمائنا يفسر لنا ايه اللى بيحصل ده انا اترعبت اقسم بالله من ساعة لما شفت الفيديو ده ?وبلاش حد يفتى .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن سيئاتك

ونقلت إحدى المعلقات رواية غريبة عن أحد سكان القرية ، حيث قال: "ياجماعة دى ست فاضلة ومن أحسن وأطيب الناس وليها ولد مسافر وكانت متعلقه بيه قوى وجوزها كان تعبان ولما جه يادوب لمس المحمل ودخل الجامع دخلت وراه ادعولها بالرحمة والمغفرة".

وشكك نشطاء في صحة هذه القصص ، حيث قال أحدهم : "دى خرافات جداااااا واضحه وش .. حضرتك مفيش نعش بيرجع كل الخطوات دى وبعدين مفيش اى علامات دهشه او استغراب على الناس وبرضو مفيش نعش بيلف كده هما فكرونى بفيلم اسماعيل يس اما كان حنوتى".



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