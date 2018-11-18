شاهد عيان: هذه قصة نعش السيدة الذي رفض دخول المسجد

18 نوفمبر 2018 - 07:06 ص

أثار فيديو نشره أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل بعد زعمه أن نعش السيدة رفض دخول المسجد للصلاة عليها .



وعلق ناشر الفيديو ، قائلًا: "دى جنازة واحدة متوفية من أسبوع من قرية أريمون مركز المحمودية محافظة البحيرة الناس بتقول إن النعش حاولوا يدخلوه الجامع مش عايز يدخل وبيلف بيهم .. ياريت حد من علمائنا يفسر لنا ايه اللى بيحصل ده انا اترعبت اقسم بالله من ساعة لما شفت الفيديو ده ?وبلاش حد يفتى .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويتجاوز عن سيئاتك



ونقلت إحدى المعلقات رواية غريبة عن أحد سكان القرية ، حيث قال: "

