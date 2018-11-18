مفاجأة تقلب الموازين في قضية تعذيب طفلة بحضانة الإسكندرية

18 نوفمبر 2018 - 07:18 ص

كشف محمد العقبي - مستشار وزارة التضامن - مفاجأة من العيار الثقيل في قضية حضانة "الطفل السعيد" بالإسكندرية ، مؤكدًا أن أولياء الأمور رفضوا بشكل قطعي تقديم شكاوى ضد الحضانة .



وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية "دي إم سي" أن الحضانة ملتزمة بالشروط القياسية وفق الترخيص ، وأنه تم استدعاء العديد من أولياء أمور أطفال بالحضانة إلا أنهم جميعًا رفضوا تقديم شكوى .



وأشار إلى أنه تم إخلاء سبيل صاحبة الحضانة والمشرفات مع استمرار التحقيق في الواقعة وأن قرار إغلاق الحضانة كان احترازيًا وليس قرارًا نهائيًا.



