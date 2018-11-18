شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف معلومة مثيرة

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الصيدلي أحمد طع

ناشدت منة - شقيقة الصيدلي أحمد طه الذي قُتل في السعودية - وسائل الإعلام بعدم نشر الفيديو الذي يُظهر لحظة قتله.

وأضافت خلال مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي" : "أنا أول من عرفت الخبر بعد أن كلمني زملاؤه وطلبوا مني التواصل مع أبيه أو أمه".

وكشفت "منة" معلومة مثيرة حين أكدت أن الروايات المتداولة حول مقتل شقيقها مجرد تكهنات ، مضيفة: "حتى الآن لا نعرف السبب الحقيقي لقتله وننتظر القصاص".

وكانت وسائل إعلام قالت إن شخصًا سعوديا ذهب للضحية في الصيدلية التي يعمل بها وطلب إعادة بعض المشتروات دون أن يُخرج فاتورة الشراء وهو ما رفضه ضحية مما أدى لقتله .

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