» خبراء: النظام الغذائي النباتي ضار جدًا بالصحة

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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النباتيين

النظام الغذائي النباتي

حذر موقع "آر تي إل" الفرنسي من خطورة تناول الأطعمة النباتية بشكل يشبه النظام الغذائي ، مؤكدًا أن هذا يسبب الكثير من الأزمات.

ونقل الموقع عن الطبيب والباحث فريدريك سالدمان، فإنه لا يكفي أن يتبع الإنسان نظاما نباتيا حتى يتفادى مشكلات الطعام غير الصحي، لأن بعض النباتيين يقلعون عن اللحوم الحمراء والبيضاء، لكنهم يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة المحلاة والمملحة.

فضلا عن هذا، يحتاج النباتيون إلى الانتباه كثيرا لنظامهم الغذائي حتى يعوضوا البروتينات التي يجري الحصول عليها عادة من منتجات اللحوم والأجبان والألبان والبيض.

ويضيف الباحث أن النباتيين يفقترون في الغالب إلى الكالسيوم، وفيتامين د، و "ب 12"، أما النساء الحوامل فيعرضن الأجنة لخطر كبير حين يتبعن هذا النظام الغذائي.


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