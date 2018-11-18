  • الأحد 18 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:33 ص
بحث متقدم
صلاح

بدء التصويت لـ"صلاح" كأفضل لاعب أفريقي في 2018

صورة من الفيديو

مشادة كلامية تنتهى بسكب الماء على ضيف بأستوديو الغيطى

النعماني

رسميًا.. إطلاق اسم "النعماني" على ميدان النهضة

الكاتبة فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي: "أنا اتجننت"

الدولار

أعلى سعر للدولار في البنوك

أحمد طه

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف معلومة مثيرة

ساطع النعماني

شقيق ساطع النعماني: هذه آخر وصية له قبل وفاته

حضانة التعذيب

مفاجأة تقلب الموازين في قضية تعذيب طفلة بحضانة الإسكندرية

أرشيفية

شاهد عيان: هذه قصة نعش السيدة الذي رفض دخول المسجد

غالي والخطيب

لماذا اشتبك حسام غالي مع حرس الخطيب وحاول اقتحام اجتماعه؟

تعرف على فحوى أول رسالة من البشر للكائنات الفضائية

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها في نوفمبر

#

سيدة تخلع زوجها بسبب "البامبرز واللبن"

#

أردوغان: سنكون أول من يقف في وجه هؤلاء

#

الكلاب تتظاهر في بريطانيا بسبب هذا الأمر

الكائنات الفضائية

لا يعرف كثيرون أن اليوم ذكرى مرور 44 سنة على أول محاولة من البشر للتواصل بشكل رسمي مع "كائنات فضائية مزعومة" عبر رسالة مشفرة يحتمل ألا يقرأها أحد.

ففي 16 نوفمبر عام 1974، أطلق التليسكوب اللاسلكي في بورتوريكو أريسيبو سلسلة من موجات الراديو تحتوي على ما يعادل 210 بايت من البيانات، تم إرسالها نحو مجموعة مجاورة من النجوم تسمى أم 13 (M13).

وتقع المجموعة على بعد 22 ألف سنة ضوئية، أي أن الرسالة ستستغرق نفس الوقت حتى تصل إلى هذه المجموعة. أما بشأن من يستقبلها من الجهة الأخرى، فإنها مسألة غير معلومة تماما.

وقد عمل على تصميم هذه الرسالة عدد من العلماء، من بينهم فرانك دريك وكارل ساغان، وهي رسالة رقمية تم إرسالها على مدى ثلاث دقائق.

ومن الناحية النظرية، يعتقد العلماء أن من سيتلقى الرسالة من الكائنات الفضائية سيستطيع فك شفرتها.

وإذا فعلوا ذلك، فسيجدون بعض المعلومات عن الإنسانية وما نعرفه بدورنا عن الكون.

وتحتوي الرسالة على الأرقام من 1 إلى 10، والأرقام الذرية للعناصر في الطبيعة، بما في ذلك الهيدروجين والكربون، وصيغ التكوينات الأساسية للحمض النووي.

كما تحتوي على رمز لشخص متوسط القامة، وعدد الأشخاص على الأرض (4 مليارات في ذلك الوقت)، وخريطة لنظامنا الشمسي، ورسم للتلسكوب أريسيبو اللاسلكي الذي بعث بالرسالة ومكانه.

لكن مع ذلك، فإنه في الوقت الذي ستصل فيه الرسالة إلى هدفها، ستكون المجموعة النجمية قد انتقلت من مكانها، بما يعني أن الرسالة لن تصل إلى أحد.


لكن من يدري؟ فالكون مليء بالأمور التي لا نعلم عنها سوى القليل جدا. وكان الغرض الحقيقي من الرسالة هو إظهار قوة التلسكوب الراديوي أريسيبو.

وقال دونالد كامبل من جامعة كورنيل، الذي عمل في مرصد أرسيبو في ذلك الوقت، في الذكرى الـ25 لهذا الحدث في عام 1999: "كان الحدث رمزيًا بحتًا ، لإظهار أنه يمكننا القيام بذلك".

ومع ذلك، من الجيد أن تعرف أن هناك قبس مدته 3 دقائق من الإنسانية يشق طريقه عبر المجرات. ومثلت رسالة أريسيبو إلهاما للبشرية ومصدر أمل في أن يكون هناك آخرون غيرنا في الفضاء الفسيح.

وربما كائن آخر في مكان بعيد بالكون قد أرسل رسالة "أريسيبوا" خاصة به وهي حاليا في الطريق إلينا.

فإذا أتيحت لك الفرصة في صياغة رسالة إلى جيراننا المجهولين بالكون، فماذا سيكون محتواها؟

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسئلة ممنوعة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» عكاشة يكشف أسباب ارتفاع سعر المخدرات
» برلمانى يكشف مفاجأة مدوية عن طلاب الثانوية العامة
» بث مباشر.. فعاليات تدشين كاتدرائية العباسية
» السبب وراء تعطيل "فيس بوك" لأكثر من ساعتين
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» تعرف على فحوى أول رسالة من البشر للكائنات الفضائية
» خبراء: النظام الغذائي النباتي ضار جدًا بالصحة
» أم تنقذ ابنها من السجن المؤبد بحيلة في منتهى الذكاء
» هل تعلم ما يفعله الشاي في جسمك إذا تناولته بعد الطعام مباشرة؟
» لماذا أزال "محمد صلاح" شعر صدره؟
» تعرف على الفنانة التي درس لها بيومي فؤاد وهي "في أولى ابتدائي"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»