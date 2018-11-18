» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية غداليوم الأحد 18 نوفمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

 وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 24

طنطا 15 24

دمنهور 15 23

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 24

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 16 23

دمياط 16 23

الزقازيق 16 24

الإسماعيلية 12 26

السويس 14 25

العريش 14 24

رفح 15 23

رأس سدر 15 25

نخل 09 24

نويبع 19 27

طابا 16 25

كاترين 08 20

الطور 15 26

شرم الشيخ 18 29

الغردقة 18 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 13 25

المنيا 11 25

أسيوط 11 26

سوهاج 12 27

قنا 13 28

الأقصر 12 29

أسوان 14 30

أبوسمبل 14 29

الوادي الجديد 11 26

شلاتين 20 29

ابو رماد 17 28

راس حدربة 17 28

حلايب 18 27


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