الأضرار المترتبة على منع استيراد أدوات التجميل

18 نوفمبر 2018 - 09:36 ص

أكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، أن وزير الصناعة السابق أصدر قرارًا بـ"شبه منع" 26 مجموعة سلعية، ولكن هناك بعض السلع التي لا يوجد لها بديل مصري، وعلى سبيل المثال لعب الأطفال، معقبًا: "إحنا معندناش مصنع بيعمل بالونات للأطفال".

وأضاف "شيحة"، خلال لقائة ببرنامج "مساء dmc " المذاع على قناة dmc الفضائية، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن الأدوات المكتبية، وأدوات التجميل، نستوردها بالكامل من الخارج، مشيرًا إلى أنه لو تم منع استيراد أدوات التجميل ستحدث حالات طلاق في مصر.

واستطرد عضو شعبة المستوردين، أن الشركات في مصر تستورد الخامات من الخارج، وتقوم بتعبئته فقط، ونفس الأمر يحدث في الشاي، وتباع بأسعار أغلى من المستورد بالكامل من الخارج، مشددًا: "معندناش صناعة مصرية".

وأشار إلى أن هناك جشع من التجار، وبعضهم يشتري "البنطلونات الجينز" بـ6 دولارات، ثم يقوم ببيعه بـ65 يورو.