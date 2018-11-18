موسى يهاجم "تريكة": هربان من الضرائب

18 نوفمبر 2018 - 09:42 ص

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن الاقتصاد التركي تدهور في الآونة الأخيرة خلال فترته الرئاسية الجديدة بسبب السياسات التي اتبعها.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "حال الاقتصاد التركي صعب زي حال أبو تريكة، أبو تريكة هربان من الضرائب، واتحكم عليه، بس راح يفتح محل لبس في قطر، راح يشارك الإرهاب".

ووجه مقدم البرنامج رسالة لأبوتريكة، قال فيها: "ادفع اللي عليك الأول يا أبو تريكة، بدل ما تشارك دول الإرهاب".

كان محمد سعدون الكواري، مذيع شبكة "بي إن سبورتس" قد أعلن افتتاح محل للملابس بمشاركة محمد أبو تريكة، ومصمم الملابس التركي باريش كوربال، أول أمس، الخميس.

وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، الإثنين الماضي، بمعاقبة محمد أبو تريكة، بالسجن عامًا، بتهمة التهرب من الضرائب، وجاء الحكم أيضًا، بإمكانية دفع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.