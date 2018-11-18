الجوهرى: مصر تستورد منتجات سيئة الجودة

18 نوفمبر 2018 - 09:43 ص

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة بها مشاكل موجودة منذ فترة، لافتًا إلى أن مصر كان بها استيراد عشوائي، ومنتجات رديئة وسيئة الجودة تدخل إلى مصر.

وأضاف "الجوهري"، خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc " المذاع عبر فضائية dmcمع الإعلامية إيمان الحصرى، أن القانون 43 جاء لتنظيم الاستيراد، منع استيراد مثل هذه المنتجات، وربما يكون البعض قد استغله استغلالاً سيئًا.

واستطرد: "مصر كانت تعاني من أزمات اقتصادية كثيرة، وكان أسهل شيء هو الاستيراد، وكان لابد على الحكومة أن تتدخل في ذلك".