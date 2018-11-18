رسميًا.. إطلاق اسم "النعماني" على ميدان النهضة

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أكد اللواء ياسر سامى رئيس مدينة جنوب الجيزة، أنه تم الانتهاء من كتابة 4 لوحات معدنية كتب عليها "ميدان الشهيد ساطع النعمانى"، وذلك تمهيدًا لوضعها بميدان النهضة، ضمن إجراءات إطلاق اسم البطل الشهيد على الميدان تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس حى جنوب الجيزة، أن ميدان النهضة به حاليًا لوحة واحدة بالاسم القديم للميدان معلقة على سور حديقة الحيوان، وسيتم رفعها ووضع لوحة مكانها وتعليق ثلاث لوح أخرى بجوانب الميدان تخليدا لذكرى الشهيد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بإطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة، والذى توفى خلال رحلته العلاجية بالخارج.

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